"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю

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"Аэрофлот" с 29 сентября этого года постепенно увеличит частоту полетов из Москвы в Таиланд до 27 рейсов в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, с 29 сентября самолеты перевозчика начнут отправляться на Пхукет семь раз в неделю, а еще через месяц – до 17 раз в неделю. При этом в будние дни, кроме четверга, рейсы будут совершаться дважды в день, а в четверг и по выходным – трижды.

Что касается полетов в Бангкок, то с 30 сентября частота рейсов туда возрастет до семи в неделю, а с 1 ноября – до десяти. По понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям планируется осуществлять по одному рейсу в сутки, в остальные дни – по два.

Ранее стало известно, что Россия и Мьянма восстанавливают авиасообщение после 30-летнего перерыва. Авиакомпания Myanmar Airways International приступит к выполнению первых полетов уже с 5 сентября. Рейсы будут совершаться дважды в неделю.

