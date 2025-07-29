29 июля, 06:25Транспорт
Ограничения на полеты отменены в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/Feverpitch
Ограничения на полеты отменили в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Теперь аэропорт вновь принимает и отправляет воздушные рейсы.
Временные ограничения на полеты вводились в авиагавани Калуги в ночь на вторник, 29 июля.
Ранее сообщалось, что первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в столице КНДР. Рейс торжественно встретили, вручив цветы членам экипажа. На борту в столицу Северной Кореи прибыл глава Минприроды РФ Александр Козлов.
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