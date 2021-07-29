Azur Air возобновит чартерные рейсы в Доминикану с 9 августа

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air возобновит рейсы в Доминикану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
"Авиакомпания Azur air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю", – говорится в сообщении.
Еще до пандемии авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту. В 2015 году были запущены первые для Azur Air трансатлантические рейсы в Доминикану, а направление стало одним из наиболее востребованным у туристов из России, добавили в пресс-службе.
В комментарии агентству официальный представитель компании уточнила, что полеты планируется возобновить с 9 августа.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы в Доминикану, Катар и Тунис. В Росавиации напомнили, что допуск не является решением о возобновлении полетов.
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