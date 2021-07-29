В отделке столичного метро впервые применят кварцевый агломерат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В отделке столичного метро впервые применят искусственный камень – кварцевый агломерат, его используют в отделке станций южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"В отличие от любого натурального камня агломерат отличается высокой износоустойчивостью, так как в нем не содержится пустот. Над материалом проводили эксперименты, которые показали, что от ударов в нем совсем не образуются трещины. Таким образом, агломерат – это абсолютно прочный камень, который можно сравнить с вулканической породой", – заявил Бочкарев.
В пресс-службе пояснили, что при отделке агломерат используют в случаях, когда необходимый цвет невозможно найти среди природных материалов. Таким образом, искусственно созданные материалы открывают архитектору широкие возможности при подборе колористических решений.
"На станции "Воронцовская" применен агломерат насыщенного оранжевого оттенка для цветового кодирования пересадки на Калужско-Рижскую линию. На соседних станциях "Зюзино" и "Новаторская" колористическое решение поддержано агломератом желтого и терракотового цветов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству входных павильонов на станции "Воронцовская" южного участка БКЛ. Каркас павильонов выполнят из металла, фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.
13 июля Сергей Собянин рассказал о завершении строительства тоннелей БКЛ метро. По его словам, специалисты уже завершили проходку одного из тоннелей на участке от станции "Кленовый бульвар" до станции "Каширская".
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