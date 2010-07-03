Входы и выходы из метро рядом с "Лужниками" могут ограничить из-за концерта Rammstein

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на вход и выход могут ввести по требованию полиции на станциях метро у стадиона "Лужники" из-за концерта Rammstein. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.

"Rammstein в Москве. Долгожданный концерт состоится сегодня в 19:30 на БСА "Лужники". Ближайшие станции метро – "Спортивная", "Воробьевы горы" и МЦК "Лужники". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к СК "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сказано в сообщении.

Также в метро попросили заранее покупать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время после концерта.

"Ласточки" на МЦК вечером 29 июля будут ходить с интервалом пять минут до 1:00. Также изменится режим работы Московской канатной дороги 29 июля. С 15:30 высадка пассажиров осуществляется только на станции "Воробьевы горы".

ЦОДД напомнил о перекрытиях 29 июля возле стадиона "Лужники".

В мае этого года Rammstein выпустили новый альбом, в который вошли 11 композиций. Рок-группа была основана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. Музыканты за четверть века продали более 35 миллионов копий альбомов.

Особую известность Rammstein принесли их выступления с использованием пиротехники. Среди хитов группы – Mutter, Ich will, Feuer Frei.

