Входы и выходы из метро рядом с "Лужниками" могут ограничить из-за концерта Rammstein

Ограничения на вход и выход могут ввести по требованию полиции на станциях метро у стадиона "Лужники" из-за концерта Rammstein. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.
"Rammstein в Москве. Долгожданный концерт состоится сегодня в 19:30 на БСА "Лужники". Ближайшие станции метро – "Спортивная", "Воробьевы горы" и МЦК "Лужники". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к СК "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сказано в сообщении.
Также в метро попросили заранее покупать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время после концерта.
"Ласточки" на МЦК вечером 29 июля будут ходить с интервалом пять минут до 1:00. Также изменится режим работы Московской канатной дороги 29 июля. С 15:30 высадка пассажиров осуществляется только на станции "Воробьевы горы".
ЦОДД напомнил о перекрытиях 29 июля возле стадиона "Лужники".
В мае этого года Rammstein выпустили новый альбом, в который вошли 11 композиций. Рок-группа была основана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. Музыканты за четверть века продали более 35 миллионов копий альбомов.
Особую известность Rammstein принесли их выступления с использованием пиротехники. Среди хитов группы – Mutter, Ich will, Feuer Frei.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.