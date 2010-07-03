Интервал между поездами на МЦК вечером сократят до 5 минут

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце уменьшат вечером и ночью 29 июля. Изменения связаны с концертом музыкальной группы Rammstein в "Лужниках". Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"В понедельник, 29 июля, ОАО "РЖД" совместно со столичным метрополитеном сократит интервал движения между "Ласточками" на МЦК в вечернее и ночное время", – сообщили в пресс-службе.

Интервал между поездами планируют сократить вдвое – "Ласточки" будут курсировать каждые пять минут. Такой режим работы МЦК начнется в 15:30 и продлиться до 01:00.

Ранее стало известно о перекрытии несколько улиц у стадиона "Лужники" из-за концерта Rammstein. В этом районе также временно станут недоступны все парковочные места.