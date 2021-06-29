Из-за аварии на путях задерживаются трамваи № 7 и 50

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Из-за аварии на путях на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова задерживаются трамваи № 7 и 50 в обоих направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что движение трамваев уже восстановлено после задержки из-за ДТП на путях.
"Восстановлено движение трамваев на пересечении ул. Дурова и Олимпийского проспекта", – говорится в материале.
Ранее из-за подтоплений в разных районах города временно задерживались трамваи: на шоссе Энтузиастов (в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов"), на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и улице Чертановской, на улице Вавилова, на улице Тихвинской. Позже Дептранс сообщил о восстановлении движения.
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