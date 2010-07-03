В метро предупредили о возможных ограничениях из-за концерта "Машины времени"

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Выступление группы "Машина времени" состоится в 19:00 на стадионе "Открытие Арена". На прилегающих к нему станциях метро могут ограничить вход и выход, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Для проезда пассажирам советуют пользоваться станциями "Спартак", "Щукинская" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии.

"Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – предупреждают горожан.

В метро посетителям мероприятия советуют купить билеты на обратную поездку заранее. Это поможет сэкономить время в пути после концерта.