Несколько улиц в Москве перекроют из-за "Велоночи"

Фото: Агентство "Москва"

Ночью 30 июня в столице перекроют несколько улиц в связи с проведением 12-й Московской международной "Велоночи", сообщает пресс-служба ЦОДД.

С 00:20 до 00:50 полностью будет ограничено движение автомобилистов на Садовом кольце от Зубовского бульвара до разворота в районе Новый Арбат, в Проточном переулке, На Смоленской набережной и на Краснопресненской набережная до дома 10.

С 00:57 до 01:15 нельзя будет проехать на участке Краснопресненская набережная, дом 10 – улица 1905 года – разворот под Краснопресненским путепроводом – улица Сергея Макеева до Ваганьковского кладбища, улица Сергея Макеева, дом 15.

С 01:25 до 01:55 перекроют участок от улицы Сергея Макеева до Ходынской улицы, улицы Пресненский Вал и Грузинский Вал, площадь Тверская Застава, 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицу, Благовещенский и Ермолаевский переулки, аллею Архитектора Шехтеля, Большую Садовую улицу до дома 10 и двор Булгакова на Садовой.

С 02:02 до 02:15 ограничат движение по Большой Садовой улице, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной улицам и Садовой-Самотечной улице до дома 20. С 02:22 до 02:30 для автомобилистов закроют Садовую-Самотечную и Садовую-Сухаревскую до Большой Сухаревской площади.

С 02:37 до 02:50 движение будет перекрыто на Садовой-Спасской улице и на Мясницкой улице до дома 39 строение 1. С 02:57 до 03:15 перекроют Мясницкую улицу, Лубянскую площадь, Новую площадь, Старую площадь до Славянской площади.

С 03:22 до 03:40 будут перекрыты Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская набережные, Соймоновский проезд и площадь Пречистенские Ворота. А с 03:47 до 04:00 ограничат улицу Остоженка до Музея Москвы и Зубовский бульвар в районе дома 2.

"Велоночь" пройдет в столице 30 июня. Несмотря на холодную и дождливую погоду, которую обещают синоптики, велосипедный фестиваль не отменят. Впервые к велосипедистам смогут присоединиться желающие на скейтах, роликах и самокатах.

Весь маршрут запланирован внутри Садового кольца. Начнется поездка из Александровского сада, пройдет по восьми дворам, бульварам и нескольким достопримечательным местам.