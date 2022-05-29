Помощник президента Левитин заявил, что "Москвичи" были бы доступны россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что новые автомобили "Москвич" будут продаваться по доступным ценам. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам чиновника, существуют "необходимая инфраструктура и специалисты" для производства российских автомобилей. Левитин подчеркнул, что россияне смогут позволить себе новые машины.

16 мая стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. 100% акций перейдут правительству Москвы.

В Минпромторге сообщили, что в 2022 году может быть запущено производство автомобилей под брендом "Москвич". Соответствующие планы могут быть рассмотрены в ближайшее время.