Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве 29 мая откроется новый железнодорожный вокзал "Восточный", сообщается на сайте РЖД. Он объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.

Восточный является частью транспортно-пересадочного узла "Черкизово" и станет десятым по счету вокзалом столицы.

С "Восточного" будут оправляться "Стрижи" и "Ласточки", которые следуют из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, ранее прибывавшие на Курский вокзал. Также через Восточный будут проходить транзитные поезда, в том числе в Новороссийск, Ейск, Анапу, Адлер, Белгород и другие города.

Ранее сообщалось, что пассажирам поездов, следующих из Москвы в Санкт-Петербург, предложат "деловые проездные".