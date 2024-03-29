ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт после 16:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 29 марта, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения по направлению в область на Варшавском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.

Кроме того, в связи с коротким рабочим днем в пятницу вечерний разъезд начнется около 16:00. Автомобилистов попросили выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. На движение в столице могут повлиять короткий рабочий день, ремонтные работы на проезжей части и мелкие ДТП.

Ранее водителям посоветовали подготовить автомобили к эксплуатации в теплое время года. Автолюбителям стоит заранее приобрести летнюю резину, чтобы не попасть в магазинные очереди весной. Также нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата.

