Глава профсоюза таксистов объяснил передачу данных о перевозках ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков объяснил идею о передаче ФСБ доступа к информационным системам владельцев служб заказа такси. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, который также выступает членом общественного совета при Минтрансе РФ, данная мера может доставить бизнесу сложности, однако в целом участники отрасли не против.

"Я считаю, что это правильная тема, безопасность только повысится. Они обязаны отдавать, мало ли что", – заявил Попков.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ подготовил новую версию законопроекта о такси, который может обязать агрегаторы и таксопарки предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам. Речь идет о данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

В настоящий момент в законодательстве не урегулированы вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.