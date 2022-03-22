"Яндекс.Такси" будет оспаривать решение о блокировке сервиса в Латвии

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В "Яндекс Go" прокомментировали решение властей Латвии об аннулировании регистрации сервиса "Яндекс.Такси". Там отметили, что информация была получена из СМИ.

"Заранее никаких уведомлений от латвийских властей мы не получали, хотя все эти годы были на связи и отвечали на все запросы. Мы не согласны с блокировкой и тем более – с ее официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе "Яндекс Go" также отметили, что алгоритмы сервиса могут использовать российские серверы наряду с финским дата-центром. При этом данные пользователей Латвии хранятся в соответствии с нормами Евросоюза и регламентом GDPR.

"Более того, в 2020 году наш сервис успешно прошел регистрацию в автотранспортной дирекции, которая подтвердила соответствие Yandex Go требованиям законодательства страны. Изменения в архитектуру сервиса мы с тех пор не вносили", – добавляется в сообщении.

Ранее в Латвии аннулировали регистрацию российского сервиса "Яндекс.Такси". Представитель дирекции ассоциации автоперевозчиков Latvijas Auto Зане Плоне рассказала, что руководство приняло такое решение из-за того, что "Яндекс.Такси" активно обменивается данными с серверами РФ.

По мнению представителей организации, передача данных в страны, которые не являются членами ЕС или НАТО, угрожает национальной безопасности.

