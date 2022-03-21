В Латвии аннулировали регистрацию сервиса "Яндекс.Такси"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Латвии аннулировали регистрацию российского сервиса "Яндекс.Такси". Об этом сообщает ТАСС.
Представитель дирекции ассоциации автоперевозчиков Latvijas Auto Зане Плоне рассказала, что руководство приняло такое решение из-за того, что "Яндекс.Такси" активно обменивается данными с серверами РФ.
По мнению представителей организации, передача данных в страны, которые не являются членами ЕС или НАТО, угрожает национальной безопасности.
"С 23 марта перевозчики лишатся доступа к мобильному приложению Yandex Go, соответственно, "Яндекс.Такси" не сможет предоставлять услуги на территории Латвии. За дальнейшее использование Yandex Go будет грозить штраф", – говорится в сообщении.
Компания также занимается подготовкой запроса о блокировке приложения Yandex Go на территории Латвии.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" совместно с Минэкономразвития запустит в Москве беспилотные такси. Такси станет доступно в двух вариантах: с водителем-испытателем на переднем сиденье салона или без него. Во втором случае для удаленной поддержки сможет подключиться оператор. Такси с водителем-испытателем появятся в Москве и на федеральной территории "Сириус", а без него – в центре "Сколково".
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