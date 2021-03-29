Агрегаторы раскрыли, что влияет на стоимость поездки на такси

Москва 24/Антон Великжанин

Удорожание топлива не является ключевой причиной для роста стоимости поездок на такси, рассказали представители крупнейших российских агрегаторов в разговоре с РИА Новости.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выразила беспокойство из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. По ее мнению, из-за этого стоимость поездки на такси может увеличиться на 5–10%.

В пресс-службе "Ситимобил" пояснили, что цены формируются с помощью алгоритмов динамического ценообразования, учитывающих множество факторов, в том числе загруженность дорог и количество доступных автомобилей.

В "Яндекс.Такси" рассказали, что на финальной стоимости поездки отражается баланс спроса и предложения, погода и ситуация на дороге, при этом представители агрегатора не готовы давать прогнозы относительно влияния подорожавшего топлива.

"Тарифы устанавливают перевозчики, а стоимость поездки формируется благодаря множеству факторов, поэтому на данный момент мы не готовы делать прогнозы о повышении стоимости услуг такси из-за подорожания топлива", – такой комментарий получили РИА Новости в пресс-службе "Везет".

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский рассказал, что повышение цен может затронуть клиентов, не использующих агрегаторы, но обращающихся в таксопарки напрямую. Он уточнил, что причина не только в росте цен на топливо, но и в подорожании самих автомобилей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов заявил, что цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, а вот серьезное подорожание пропана, бутана и метана привело к тому, что использовать газ для работы в такси невыгодно.