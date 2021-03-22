Назван самый популярный день недели для поездок на такси в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чаще всего жители и гости Москвы ездят на такси в городе по пятницам, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

В среднем в этот день совершается до 900 тысяч поездок.

"Еще раз поздравляем всех причастных с Международным днем таксиста. Такси быстро придет в любое время и довезет куда угодно. Пятница – самый популярный день для поездок на такси, 900 тысяч поездок в среднем", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что самым популярным местом вызова машины и пунктом назначения одновременно является "Москва Сити". Чаще всего поездки совершаются в промежутке от 19:00 до 20:00.

В январе этого года 44 процента машин такси не получили ни одного штрафа. При этом самым популярным нарушением водителей является пересечение сплошной разметки.

Ранее специалисты Роскачества протестировали 22 приложения для iOS и Android для вызова такси. Выяснилось, что "Яндекс Go", "Таксовичкоф", "Ситимобил" и Maxim стали лучшими по совокупности всех критериев.

