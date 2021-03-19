Таксист в Калининграде отказался везти женщину из-за низкой цены поездки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Калининграде таксист отказался везти женщину из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки в приложении. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеозапись разговора с водителем такси, который отказывается везти женщину за 160 рублей, появилась в соцсетях. По словам таксиста, такая цена поездки, установленная приложением, является для него убыточной с учетом комиссии и сервисных сборов. Как уточнила пассажирка, дистанция поездки составляла 12 километров.

"Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить он вообще не имел никакого права. Мы нашли обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем", – заявили в "Яндексе", комментируя данную ситуацию.

Сам водитель позднее сообщил, что уже уволился по собственному желанию и не хочет больше связываться с такси. Он пояснил, что по условиям работы сервис не сообщает водителю информацию о маршруте и стоимости поездки, пока он не даст на нее согласие и не прибудет на место посадки пассажира.

Ранее таксист повысил голос на пассажиров, открывших в салоне банку энергетического напитка. Это разозлило водителя и он начал нецензурно ругаться на молодых людей, параллельно рассказывая о сложностях своей работы.