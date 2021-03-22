Названы лучшие сервисы вызова такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества протестировали 22 приложения для iOS и Android для вызова такси. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Выяснилось, что "Яндекс Go", "Таксовичкоф", "Ситимобил" и Maxim стали лучшими по совокупности всех критериев.

"Серебряный призер" 2019 года Uber, наоборот, из лидеров выпал. Также в позиции на обеих платформах понизился Gett... Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения "Яндекс Go", "Таксовичкоф" и "Ситимобил" на Android, на iOS – "Яндекс Go", Maxim и "Таксовичкоф", – сказано в сообщении.

В ходе исследования специалисты пользовались приложениями наравне с пользователями. Кроме того, применялось и специализированное ПО для тестирования на безопасность. Анализ проводился по 139 критериям. Кроме того, на выставление оценок приложениям влияли результаты глубинных интервью с пользователями такси и отзывы в App Store и "Google Play Маркете".

Уточняется, что в приложении "Рутакси" не отображается местоположение пользователя, в Gett, DiDi, Bolt и Uber невозможно заказать второй автомобиль, указать подъезд при заказе невозможно в Didi и Bolt. Просить водителя о дополнительной помощи при посадке можно только в Maxim, "Поехали" и "Таксовичкоф". Во многих сервисах не предусмотрена возможность указать наличие багажа.

"Gett – единственное такси без возможности указать промежуточные остановки. "Поехали" и DiDi не позволяют просмотреть недавние адреса. Аутсайдерами при оценке карточек стали "Везет" и "Рутакси", у которых карточка водителя, по сути, отсутствует и есть информация только об автомобиле. Фото и рейтинг водителя есть менее чем у половины приложений", – добавили в ведомстве.

Также специалисты поделились, что во многих приложениях, кроме "Ситимобил", Gett и "Рутакси", есть возможность поделиться ссылкой на поездку с третьими лицами.

"Самой редкой функцией в группе оказалась SOS-кнопка: она есть только у "Яндекс Go", DiDi и Bolt. Эта функция позволяет одним нажатием набрать номер 112 либо передать данные о своем местоположении доверенным контактам. Изменить маршрут уже после начала поездки позволяют все сервисы, кроме "Рутакси" и "Таксовичкоф", – подчеркнули в Роскачестве.

Удобство использования приложений экспертам помогли протестировать более 180 обычных пользователей. Также была проверена безопасность передачи данных.

Кроме известных 22 приложений, специалисты проверили и около сотни менее популярных приложений. Выяснилось, что некоторые сервисы осуществляют незащищенную передачу координат пассажиров.

"Исследование показало, что, помимо своих прямых обязанностей по обеспечению перевозки граждан, ряд сервисов собирает избыточное количество данных, напрямую не связанных с деятельностью по заказу такси. Некоторые сервисы еще и делятся вашими данными с третьими лицами, в том числе с иностранными. В связи с этим любому пользователю важно помнить, что даже в самых неочевидных ситуациях конфиденциальность ваших персональных данных может быть под вопросом", – заключил гендиректор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов.

Ранее стало известно, что первый этап внедрения беспилотного аэротакси в городские условия может начаться в 2025 году. При этом перед работой дронов необходимо разработать законодательные нормы эксплуатации транспортного средства.

