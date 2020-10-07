В Москве создадут цифровую базу таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровые профили работающих водителей будут передавать в региональную навигационно-информационную систему. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.

В департаменте рассказали, что в столице таксомоторную деятельность осуществляют около тысячи юридических лиц и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.

"Нам важно понимать, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везет пассажира. А везет пассажира конкретный водитель, и, к сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы", – сообщили в ведомстве.

В соответствии с решением антитеррористической комиссии Москвы диспетчеры службы такси будут передавать цифровые профили работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему. Службы обязаны будут предоставить ФИО водителя, информацию о его водительском удостоверении, месте трудоустройства, страховом полисе, наличии техосмотра на автомобиль, стаже вождения, номере разрешения на осуществление деятельности, а также сведения о прохождении медосмотра.

Соответствующие соглашения на передачу данных будут заключены в ближайшее время, добавили в Дептрансе.

"Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками. Особенно важно, что никакие данные о пассажирах и их поездках никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными", – отметили в департаменте транспорта.

Ранее в Москве прошел конкурс профессионального мастерства водителей такси. Его провела "Транспортная ассоциация московской агломерации" совместно со столичным Дептрансом.