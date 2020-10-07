В Москве создадут цифровую базу таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Цифровые профили работающих водителей будут передавать в региональную навигационно-информационную систему. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.
В департаменте рассказали, что в столице таксомоторную деятельность осуществляют около тысячи юридических лиц и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.
"Нам важно понимать, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везет пассажира. А везет пассажира конкретный водитель, и, к сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы", – сообщили в ведомстве.
В соответствии с решением антитеррористической комиссии Москвы диспетчеры службы такси будут передавать цифровые профили работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему. Службы обязаны будут предоставить ФИО водителя, информацию о его водительском удостоверении, месте трудоустройства, страховом полисе, наличии техосмотра на автомобиль, стаже вождения, номере разрешения на осуществление деятельности, а также сведения о прохождении медосмотра.
Соответствующие соглашения на передачу данных будут заключены в ближайшее время, добавили в Дептрансе.
"Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками. Особенно важно, что никакие данные о пассажирах и их поездках никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными", – отметили в департаменте транспорта.
Ранее в Москве прошел конкурс профессионального мастерства водителей такси. Его провела "Транспортная ассоциация московской агломерации" совместно со столичным Дептрансом.
Специалист рассказал, какие меры безопасности должны соблюдать таксисты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: