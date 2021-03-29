Россиян предупредили о возможном росте цен на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России в этом году тарифы на поездки в такси могут увеличиться еще на 5–10% из-за подорожания топлива. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным Общественного совета по развитию такси, в нескольких регионах страны уже были случаи завышения цен на такси в несколько раз. Так, в Приморье цена на топливо увеличилась на 2–3 рубля за литр, тогда как в среднем по России – на 1–1,5 рубля за литр. В Хабаровске стоимость поездок повышалась в несколько раз в связи с дефицитом топлива и увеличения его стоимости.
В материале отмечается, что таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. Поэтому не исключено, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов.
Исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов отметил, что если цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, то пропан-бутан подорожал с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в нынешнем. В 2020 году кубометр метана стоил 14–16 рублей, а в настоящее время его цена составляет 19–20 рублей. Таким образом, становится невыгодно использовать газ для работы в такси.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе не увидели предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС. Заместитель главы ФАС Виталий Королев отметил, что в ведомстве держат ситуацию на контроле и регулярно докладывают об изменениях в правительство РФ.
Также сообщалось, что ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах еще с 10 марта, а рост цен на АЗС идет в пределах инфляции.
Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо
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