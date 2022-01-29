Бочкарев заявил, что при строительстве восточного участка БКЛ применяется 4D-планирование

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Технология 4D-планирования применяется при строительстве восточного участка Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что при строительстве БКЛ применяются цифровые технологии. В частности, созданы 3D-модели станций "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники", "Текстильщики".

"При возведении станции "Печатники" нам также помогает визуальное 4D-планирование, то есть совмещение 3D-моделей объектов с детальными графиками работ", – отметил Бочкарев.

По его словам, в цифровых моделях в режиме реального времени отображаются фактически выполненные работы. Бочкарев добавил, что это позволяет эффективно вести планирование, а также распределять трудовые ресурсы и технику в соответствии с возникающими потребностями.

Ранее сообщалось, что "Билайн" обеспечил непрерывный мобильный интернет на всей БКЛ. Сеть 5G-Ready доступна пассажирам в том числе на новых станциях и перегонах от "Мнёвников" до "Терехова". Они открылись в начале декабря и соединили сразу три административных округа столицы.

