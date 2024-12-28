Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Солнцевской линии метро нет движения от станции "Деловой центр" до станции "Раменки", сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Причиной этому стал человек путях, отмечает ведомство. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными паузами между отправлениями.

Ранее интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии ветки метро. Ведомство отмечало, что причиной так же стал человек на путях.

Движение поездов не осуществлялось от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики". В то же время в обратном направлении составы продолжали движение, но с увеличенными интервалами.

Движение фиолетовой ветки метро восстановили спустя время.