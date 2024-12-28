Рейсы из Ашхабада в Москву приостановлены до февраля

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Авиасообщение между Ашхабадом и Москвой приостановлено на месяц, начиная с 30 декабря на месяц авиасообщение между Москвой и Ашхабадом. Об этом сообщила авиакомпания "Туркменистан" на своем сайте.

Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад отменены до 31 января. Клиенты компании могут вернуть деньги за купленные билеты в полном размере, обратила внимание пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines с 28 декабря на время прекращает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Решение о временной остановке авиасообщения с семью городами России было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.

Запрет на авиасообщение с этими городами будет действовать до окончания предварительного расследования причин авиакатастрофы. Однако AZAL продолжит осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.