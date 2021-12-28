Систему Face Pay запустят на МЦК и МЦД в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Система оплаты проезда Face Pay заработает в 2022 году на МЦК и на Московских центральных диаметрах в пилотном формате. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью РБК.

Он сообщил, что весной 2019 года началась установка камер видеонаблюдения с новым функционалом. Данную систему трудно внедрить в наземный транспорт, так как там нет турникетов.

Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. По словам Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1 миллион пассажиров. При этом Face Pay воспользовались свыше 50 тысяч человек.

"Для этого необходимо загрузить фотографию своего лица в этих приложениях в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в камеру. Умная камера идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее сообщалось, что Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения". По словам Ликсутова, с таким удобством для пассажиров и в таком масштабе сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица не работает ни в одной стране мира.

