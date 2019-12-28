Новогодние фотозоны с 3D-эффектом заработали в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На четырех станция столичной подземки заработали новогодние фотозоны с 3D-эффектом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.

"В зимние праздники пассажиры метро смогут сделать объемные 3D-фото с эффектом "заморозка времени", также известным как bullet time. Для этого Московский метрополитен открывает на четырех станциях фотозоны в новогоднем стиле. Получить на память праздничное 3D-фото сможет каждый желающий", – говорится в сообщении.

Как отмечается, все желающие смогут сфотографироваться на станциях "Площадь Революции", "Курская", "Маяковская" и "Пушкинская". Фотозоны будут работать до 10 января с 11:00 до 16:00.

"Местоположение еще одной фотозоны будет ежедневно чередоваться, и пассажиры смогут обнаружить ее либо на станции "Маяковская", либо на станции "Пушкинская" – с 9:00 до 14:00", – уточнили в пресс-службе.

Ранее на линии столичного метрополитена вышли первые новогодние поезда. Восемь таких составов курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

Также запустят еще несколько поездов, которые будут оформлены в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Объявляют станции в новогодних вагонах известные российские актеры и исполнители.

