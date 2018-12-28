Москвичей призвали внимательно парковаться во время праздников

Москвичей призвали быть внимательными при парковке своих автомобилей во время новогодних и рождественских праздников, в связи с тем, что парковка на столичных улицах станет бесплатной. Автовладельцев призвали оставлять свои машины только в специально отведенных для этого местах.
"Напоминаем, в праздничные дни с 31 декабря по 8 января парковка на улицах столицы будет бесплатной. Припарковаться без оплаты можно будет, в том числе, и на улицах с повышенным тарифом", – говорится в сообщении ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" в Twitter. Парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать в обычном режиме
Ранее столичным автомобилистам порекомендовали в праздничные дни пользоваться общественным транспортом для поездок в центр города. Это связано с ограничениями движения транспорта на ряде центральных улиц.
До 3 января изменятся некоторые автобусные маршруты, курсирующие по центру столицы. Это сделают для удобства горожан и туристов, желающих посетить площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".
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