Мострансавто передаст более 90 автобусных маршрутов другим перевозчикам

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С 1 января на 94 областных маршрутах, обслуживаемых ранее Мострансавто, изменится перевозчик, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, речь идет о ряде маршрутов в городских округах Химки, Долгопрудный, Наро-Фоминск, Королев, Мытищи, Подольск, Домодедово, Красногорск, в Одинцовском и Ленинском районах.

Сообщается, что замена перевозчика не скажется на качестве обслуживания пассажиров. Маршруты будут обслуживаться по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что два бесплатных маршрута "КМ1" и "КМ2" организуют со 2 по 8 января в связи с временным закрытием двух участков Арбатско-Покровской линии метро.

Со 2 по 5 января маршрут "КМ1" свяжет станции "Щелковская" и "Курская" с остановками у станций "Первомайская", "Измайловская", "Партизанская", "Семеновская", "Электрозаводская" и "Бауманская". На линию выйдут 245 бесплатных автобусов особо большого класса.

С 6 по 8 января автобусы "КМ2" будут курсировать между станциями метро "Щелковская" и "Партизанская" с остановками у станций метро "Первомайская" и "Измайловская". На линию выйдет более 70 автобусов.