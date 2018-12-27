Два бесплатных маршрута запустят на время закрытия отрезка синей ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два бесплатных маршрута "КМ1" и "КМ2" организуют со 2 по 8 января в связи с временным закрытием двух участков Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Со 2 по 5 января маршрут "КМ1" свяжет станции "Щелковская" и "Курская" с остановками у станций "Первомайская", "Измайловская", "Партизанская", "Семеновская", "Электрозаводская" и "Бауманская". На линию выйдут 245 бесплатных автобусов особо большого класса.

С 6 по 8 января автобусы "КМ2" будут курсировать между станциями метро "Щелковская" и "Партизанская" с остановками у станций метро "Первомайская" и "Измайловская". На линию выйдет более 70 автобусов.

Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения составит около одной минуты. В ночь с 6 на 7 января работу маршрута "КМ2" продлят до 3:00.

Участок синей ветки метро закроют для модернизации инфраструктуры. Со 2 по 5 января пассажирам будет недоступен участок между станциями "Курская" и "Щелковская", а с 6 по 8 января – "Партизанской" и "Щелковской". Работы будут проводиться круглосуточно.