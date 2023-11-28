Экипажи ЦОДД отбуксировали 48 грузовиков за последние сутки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Экипажи Дорожного патруля ЦОДД за последние сутки отбуксировали 48 грузовиков. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении напомнили, что фуры застревали на эстакадах, МКАД и мешали другим автомобилям. На дорогах круглосуточно дежурили 30 экипажей Дорожного патруля, работу продолжат и сегодня.

Сильные снегопады пришли в Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября. На дорогах образовались гололедица и снежные заносы. Сейчас в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Водителям рекомендовали по возможности отложить поездки на личном транспорте.

На фоне непогоды Сергей Собянин решил привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб. Речь идет о специалистах Мосгаза и Мосводоканала.

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме