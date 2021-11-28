Стипендии будущим водителям столичного транспорта увеличили на 50%

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В Корпоративном университете Московского транспорта в 1,5 раза увеличили стипендии студентам. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Мэр Москвы поставил задачу – создавать условия труда, соответствующие ожиданиям сотрудников. Теперь ежемесячная стипендия будущим водителям на 50% больше и составляет 30 тысяч рублей вместо 20", – приводятся в публикации слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Он отметил, что обучение длится 3–4,5 месяца и является при этом бесплатным. В это время студенты проходят теорию, а также тренируются на тренажерах-симуляторах.

Ранее специалисты сервиса hh.ru назвали ожидаемый москвичами средний уровень зарплаты. Оказалось, что жители столицы при поиске работы рассматривают вакансии, где зарплата выше 75 тысяч рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России.

