В Госдуме предложили повысить зарплаты егерям

Фото: depositphotos/RodimovPavel

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложили повысить зарплаты егерям из-за опасности их работы, сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за недостатка егерей огромные территории приходятся на одного.

"Де-факто я думаю, что ни один егерь не справляется в полном объеме со своим функционалом просто физически", – сказал он.

В связи с этим парламентарий предлагает повысить им оклад денежного содержания. Он назвал работу егерей опасной, поскольку иногда их убивают охотники непредумышленным образом.

Также депутат заявил о необходимости применять современные средства слежения в охотничьих хозяйствах и лесах.

В мае в Подмосковье завели уголовное дело после обнаружения у егеря трупов краснокнижных рысей. Инспектор управления государственного охотничьего надзора областного Минсельхозпрода обнаружил следы незаконной охоты на диких кошек. Они привели к автомобилю егеря местного охотничьего хозяйства, в багажнике которого оказались две убитые рыси – взрослая самка и котенок.

