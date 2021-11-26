В Госдуме предложили повысить зарплаты егерям

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложили повысить зарплаты егерям из-за опасности их работы, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за недостатка егерей огромные территории приходятся на одного.
"Де-факто я думаю, что ни один егерь не справляется в полном объеме со своим функционалом просто физически", – сказал он.
В связи с этим парламентарий предлагает повысить им оклад денежного содержания. Он назвал работу егерей опасной, поскольку иногда их убивают охотники непредумышленным образом.
Также депутат заявил о необходимости применять современные средства слежения в охотничьих хозяйствах и лесах.
В мае в Подмосковье завели уголовное дело после обнаружения у егеря трупов краснокнижных рысей. Инспектор управления государственного охотничьего надзора областного Минсельхозпрода обнаружил следы незаконной охоты на диких кошек. Они привели к автомобилю егеря местного охотничьего хозяйства, в багажнике которого оказались две убитые рыси – взрослая самка и котенок.
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