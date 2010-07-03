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Москва 24

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Общество

06:07

Временные платформы заработают на станции "Лесной городок" Киевского направления МЖД

транспорт общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Электрички начнут останавливаться у временных платформ на станции "Лесной городок" Киевского направления Московской железной дороги. Об этом информирует пресс-служба магистрали.

"С 28 ноября на станции "Лесной Городок" пригородные поезда станут останавливаться у временных деревянных платформ №1 и 2", – рассказали в компании.

Там добавили, что временные платформы сооружены для удобства пассажиров. Постройки позволят продолжить пользоваться станцией и пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции основной инфраструктуры.

В пресс-службе отчитались, что ОАО "РЖД" планирует построить на остановке "Лесной городок" две новые платформы, а также подземный пешеходный переход с вестибюлем, лифтами и эскалаторами. Кроме того, станцию оборудуют большими навесами для защиты пассажиров от осадков.

Ранее стало известно об обновлении более 30 железнодорожных станций. Масштабная реконструкция готовилась к открытию МЦД.

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