Временные платформы заработают на станции "Лесной городок" Киевского направления МЖД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Электрички начнут останавливаться у временных платформ на станции "Лесной городок" Киевского направления Московской железной дороги. Об этом информирует пресс-служба магистрали.

"С 28 ноября на станции "Лесной Городок" пригородные поезда станут останавливаться у временных деревянных платформ №1 и 2", – рассказали в компании.

Там добавили, что временные платформы сооружены для удобства пассажиров. Постройки позволят продолжить пользоваться станцией и пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции основной инфраструктуры.

В пресс-службе отчитались, что ОАО "РЖД" планирует построить на остановке "Лесной городок" две новые платформы, а также подземный пешеходный переход с вестибюлем, лифтами и эскалаторами. Кроме того, станцию оборудуют большими навесами для защиты пассажиров от осадков.

Ранее стало известно об обновлении более 30 железнодорожных станций. Масштабная реконструкция готовилась к открытию МЦД.