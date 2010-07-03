В ЦППК рассказали о ходе ремонта платформ в Подмосковье

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Подмосковье завершен капитальный ремонт четырех железнодорожных платформ. На еще шести участках работы планируется завершить до конца года. Об этом проинформировали в пресс-службе АО "ЦППК".

"Полностью выполнены работы на платформе №2 остановочного пункта "81 километр" (Ярославское направление), платформе №1 станции "Перхушково" (Белорусское направление), платформах № 1 и 3 станции "Узуново" (Павелецкое направление). До конца года планируется завершить ремонт еще шести платформ", – уточнили в пресс-службе.

В компании рассказали, что на готовых платформах были заменены железобетонные плиты и перекрытия, фундаментные блоки, а также отремонтированы ограждения и лестницы. Кроме того, была уложена новая брусчатка.

"Станции ремонтируются в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения их к единому высокому стандарту, который был разработан для всех остановочных пунктов Московского транспортного узла", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Фонде капитального ремонта рассказали о планах восстановить более тысячи крыш в Москве. В нынешнем году отремонтируют дома, построенные с 1964 по 1976 год.