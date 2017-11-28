Десять новых точек продажи браслетов с чипом "Тройки" появились в метро

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Количество точек продаж браслетов с чипом транспортной карты "Тройка" увеличилось в столичном метро. Сувениры появились на витринах еще 10 информационных киосков "Живое общение", ранее они продавались всего в трех местах. Для мужских и женских браслетов в новой партии появились дополнительные цвета.
"Раньше женские браслеты были представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом и голубом, а мужские (более крупные) – в двух: красном и черном. Теперь можно также приобрести белый, сиреневый, черный, темно-коричневый, светло-коричневый и темно-серый женские браслеты, а также салатовый, оранжевый, темно-коричневый, синий и темно-серый мужские", – цитирует первого заместителя начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова портал мэра и правительства Москвы.
Посмотреть полный список стоек "Живое общение", где продают сувениры из новой коллекции столичного метрополитена, можно здесь.
Ранее сообщалось, что в метро продали уже более 21 тысячи брелоков, колец и браслетов с функцией транспортных карт "Тройка" и "Стрелка". Кольца и браслеты начали продавать с октября 2017 года. Самым популярным сувениром остаются брелоки. Недавно в подземку поступила новогодняя коллекция подвесок для ключей.
Сувенир с чипом "Тройки" позволяет оплачивать проезд так же, как и обычной картой. Если на браслете или кольце есть чип еще и "Стрелки", то он будет работать в подмосковном транспорте, а также в пригородных поездах.
Пополнить кошелек "Тройки", встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метро. Деньги можно перечислить через мобильное приложение "Метро Москвы" или онлайн на сайте mos.ru.
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