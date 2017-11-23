Свыше 21 тысячи колец, браслетов и брелоков с чипом "Тройки" купили в метро

23 ноября, 10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 21 тысячи брелоков, браслетов и колец с функцией транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" продали в столичной подземки. Наибольшую популярность получили брелоки: в 2017 году их продали свыше 19 тысяч.
Первые 500 колец появились в продаже в октябре. Приобрести их можно на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной". Сначала они были доступны только в черном цвете, сейчас же появились и синие кольца, сообщает портал мэра и правительства Москвы. По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в наличии 200 изделий, вскоре поступит еще 500.
Там же продаются женские браслеты "Тройка" девяти цветов: красного, синего, желтого, зеленого, розового, салатового, голубого, оранжевого, черного. Мужские представлены в двух цветах – черном и красном. Они отличаются более крупным размером. В дальнейшем появятся новые оттенки.
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