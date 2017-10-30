Все типы билетов теперь можно записать на "Тройку" в приложении "Метро Москвы"

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Функция записи всех типов билетов на карту "Тройка" появилась в приложении "Метро Москвы". Возможность доступна всем владельцам смартфонов на базе Android с технологией NFC.

Чтобы записать билеты из тарифного меню, пассажирам достаточно приложить "Тройку" к мобильному телефону, пояснил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Тогда через NFC-соединение пополнится счет и запишутся билеты. Пользователям Android не придется дополнительно активировать билет на карте через желтые валидаторы на станциях метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мобильное приложение "Метро Москвы" можно скачать в App Store и Google Play с начала 2017 года. Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде push-уведомлений.

Сервис также поможет построить маршрут с учетом всего городского транспорта и пригородных электричек. Приложение вычислит время в пути, количество остановок и примерную стоимость проезда по тарифу "Кошелек", записанному на "Тройке". Пользователи могут посмотреть все действующие тарифы на проезд.

Пополнить "Тройку" можно также через портал mos.ru и на сайте troika.mos.ru.

30 октября в столице начали продавать кольца с функцией карты "Тройка", а ранее – браслеты. Их тираж составил по 500 штук каждого изделия.