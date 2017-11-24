Новогодние брелки с функцией "Тройки" начнут продавать в метро в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Празднично оформленные брелоки с функцией карты "Тройка" выпустят в преддверии Нового года в Московском метрополитене. Их будут продавать в двух сувенирных магазинах подземки на станциях "Маяковская" и "Трубная". Кроме того, купить праздничный сувенир можно будет в киосках на стойках "Живое общение" с 1 декабря.
"Общий тираж новогодних брелоков составит три тысячи экземпляров. На них будет изображена украшенная красной звездой и шариками новогодняя елка, из-за которой выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе, – цитирует заммэра, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы. – В нижнем левом углу написано "2018", в верхнем правом размещен логотип "Тройки". Сувениры с функцией карты подарят пассажирам праздничное настроение".
С начала года пассажиры купили более 15 тысяч брелоков, позволяющих оплатить проезд везде на общественном транспорте столицы. Пополнить кошелек карты "Тройка", встроенной в сувенир, можно в кассах метрополитена и через мобильное приложение "Метро Москвы", а также с помощью сервиса онлайн-пополнения на сайте mos.ru.
Помимо брелоков, оплачивать проезд в метро можно с помощью колец и браслетов. Всего горожане приобрели с начала года более 21 тысячи транспортных сувениров.
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