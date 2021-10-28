Экономист прокомментировал идею бесплатного проезда для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идею бесплатного поезда на городском транспорте для многодетных семей прокомментировал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сообщает RT.
"Однозначно отношусь позитивно. То есть эти люди будут экономить на проезде на транспорте. Это экономия, это повышение платежеспособности людей на продовольственные и непродовольственные товары", – считает эксперт.
Остапкович полагает, что в крупных мегаполисах этот проезд сможет дотировать местный бюджет, а в небольших городах может возникнуть проблема.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обращение с предложением сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране.
Волынец напомнила, что с 1 января 2022 года в Москве начнут действовать новые меры поддержки многодетных семей. Она также отметила, что профильная комиссия Мосгордумы поддержала в первом чтении проект о предоставлении права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет.
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