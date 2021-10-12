Милонов предложил считать многодетными семьи не с тремя, а с пятью детьми

Фото: depositphotos/kalinovsky

Депутат и зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал изменить критерии признания семей многодетными, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, многодетными необходимо признать только семьи, в которых воспитываются больше пяти детей.

Для депутата главная задача – придать особый статус большим многодетным семьям в России. Он уточнил, что семья с тремя детьми – это "обычная многодетная семья".

"Трое детей в семье должны быть по умолчанию, это должна быть обычная многодетная семья. Но семья, где пять и более детей, – это та, которой нужна особая защита, особенно женщинам", – пояснил Милонов.

Он также добавил, что матерей, которые растят больше пяти детей, государство должно содержать так же, как госслужащих.

"Женщина, которая воспитывает пять, шесть или семь детей, не должна иметь обязательств по работе. Она может быть просто мамой, и государство ее может содержать как госслужащую, которая воспитывает детей. Она же нигде не сможет работать с пятью детьми", – отметил депутат.

Ранее фракция "Единой России" в Мосгордуме выступила с предложением предоставить право на бесплатный проезд в городском транспорте обоим родителям в многодетных семьях.

На сегодняшний день бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (не считая такси и маршрутного такси) возможен для детей из многодетных семей в возрасте до 16 лет, а обучающимся в школах – до 18 лет, а также одному из многодетных родителей.

