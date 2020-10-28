Ту-154 совершил последний в России гражданский перелет

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Пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний перелет по маршруту Мирный (Якутия) – Новосибирск.

"В среду, 28 октября, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс", – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту самолета было 140 пассажиров, перелет занял два часа.

Гендиректор "Алроса" Андрей Гулов объяснил, что у Ту-154 заканчивается срок действия летного сертификата. Кроме того, существуют новые актуальные модели.

"После вывода из эксплуатации борт RA-85757 будет находиться в аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе", – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся в 1968 году, а к массовой эксплуатации перешли в 1972 году. Лайнер стал одним из самых распространенных среднемагистральных самолетов в стране.

В сентябре 2020 года скончался старейший сотрудник ПАО "Туполев", конструктор Александр Шенгардт, причастный к разработке Ту-154. Мужчине было 95 лет.

