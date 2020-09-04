Умер главный конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт

Фото: tupolev.ru
Скончался старейший сотрудник ПАО "Туполев", конструктор Александр Шенгардт. Ему было 95 лет, сообщает пресс-служба компании.
"Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт – человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева", – говорится в сообщении.
Шенгардт проработал в "Туполеве" более 70 лет, впервые придя на работу 10 февраля 1948 года. Он участвовал в разработке гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95 и Ту-22.
35 лет занимал пост главного конструктора самолета Ту-154 – первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под его руководством на базе Ту-154 создан грузовой вариант Ту-154С и самый массовый самолет гражданской авиации страны Ту-154Б.
За создание и ввод в эксплуатацию Ту-154Б конструктору в 1980 году присвоена Ленинская премия. В 1997 году он удостоился звания "Заслуженный конструктор России".
Прощание с Шенгардтом состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте сообщат дополнительно.
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