Умер главный конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт

Скончался старейший сотрудник ПАО "Туполев", конструктор Александр Шенгардт. Ему было 95 лет, сообщает пресс-служба компании.

"Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт – человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева", – говорится в сообщении.

Шенгардт проработал в "Туполеве" более 70 лет, впервые придя на работу 10 февраля 1948 года. Он участвовал в разработке гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95 и Ту-22.

35 лет занимал пост главного конструктора самолета Ту-154 – первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под его руководством на базе Ту-154 создан грузовой вариант Ту-154С и самый массовый самолет гражданской авиации страны Ту-154Б.

За создание и ввод в эксплуатацию Ту-154Б конструктору в 1980 году присвоена Ленинская премия. В 1997 году он удостоился звания "Заслуженный конструктор России".

Прощание с Шенгардтом состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте сообщат дополнительно.