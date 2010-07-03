Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

Авиакомпания "Алроса" 20 мая выполнила последний рейс самолета Ту-134. Лайнер совершил полет из Иркутска в якутский город Мирный.

"На легендарном для советской авиации самолете отправились 70 пассажиров. Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет", – говорится в сообщении пресс-службы Иркутского аэропорта в Facebook.

Самолеты Ту-134 эксплуатировались в России с 1980 года и являются одними из самых массовых пассажирских лайнеров, собиравшихся в СССР. Также он считается одним из самых надежных самолетов в истории мировой гражданской авиации.