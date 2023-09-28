Человек упал на пути на севере Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В данный момент движение вводится в график.

Ранее на участке Калужско-Рижской линии не ходили поезда от "ВДНХ" до "Проспекта Мира". Это также было связано с упавшим на пути человеком.

До этого пассажир умер в результате падения под поезд на станции "Севастопольская" столичного метро.

На Кольцевой линии метро нет движения поездов по часовой стрелке