28 сентября, 10:11Транспорт
Человек упал на пути на севере Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В данный момент движение вводится в график.
Ранее на участке Калужско-Рижской линии не ходили поезда от "ВДНХ" до "Проспекта Мира". Это также было связано с упавшим на пути человеком.
До этого пассажир умер в результате падения под поезд на станции "Севастопольская" столичного метро.
На Кольцевой линии метро нет движения поездов по часовой стрелке
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