В Москве провели "большую мойку" дорог

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Свыше 650 единиц специализированной техники вышли на дороги Москвы 28 сентября для промывки тротуаров и дорожного полотна, сообщил журналистам начальник дорожного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Остроухов.

Он уточнил, что была запланирована плановая "большая мойка" концентрированным моющим средством. Она проводится ежемесячно с 15 апреля по 31 октября в соответствии с утвержденным графиком.

По словам Остроухова, в ходе мойки с тротуаров и дорожного полотна удалили маслинные пятна и пыль от покрышек автомобилей, а также промыли прилегающие к ним парковки и тротуары.

"Моющие средства, использующиеся при таких работах, экологически безопасны как для людей и животных, так и для растений", – цитирует его Агентство "Москва".

С начала сезона на 571 объекте дорожного хозяйства специалисты провели восемь "больших" плановых моек.