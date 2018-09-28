От автостанции "Тушинская" начнут курсировать автобусы до Осташкова и Ржева

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

С 1 октября в Москве будут запущены два новых автобусных рейса: "Москва – Осташков" и "Москва – Ржев". Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Так, до Осташкова и Ржева можно будет добраться с автостанции "Тушинской". Перевозчиком станет ООО "Автотур". Рейс "Москва – Осташков" будет отправляться со станции ежедневно в 14:30 и 19:00, а рейс "Москва – Ржев" ежедневно в 10:00, 15:00, 17:30 и 20:00 часов.

Стоимость проезда для взрослых до Погорелого Городища составит 350 рублей, до Зубцова – 400 рублей, до Ржева – 450 рублей, до Селижарова – 650 рублей, до Осташкова – 730 рублей; для детей до 12 лет при предъявлении оригинала свидетельства о рождении будет действовать скидка 50% от стоимости билетов для взрослых. Тариф на провоз багажа составляет 50 рублей. Автостанция "Тушинская" расположена в Москве по адресу: проезд Стратонавтов, вл. 9 в непосредственной близости от станции метро "Тушинская".

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