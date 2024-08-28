Ограничения полетов введены в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения полетов действуют в аэропорту Нижнекамска с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – заявил Кореняко, добавив, что это является главным приоритетом.

Ограничения полетов ранее также были введены в аэропорту Казани. Как отмечалось в сообщении, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Москвы и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.

