Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" рейсы до Сочи с 30 августа – источник

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Российские авиакомпании смогут совершать "спрямленные" полеты в Сочи через часть воздушного пространства в южной части страны с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в крупной авиакомпании.

"В понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний", – заявил собеседник агентства.

По данным источника, подобная мера поможет сократить время полета до курортного города до 30–35 минут.

Ранее СМИ сообщали, что в России планируют обсудить возможность использования закрытого авиапространства на юге РФ. Информацию об этом подтвердили РБК в пяти авиакомпаниях страны.

Уточнялось, что решение позволит сократить время полета из Внуково до Сочи более чем на 20 минут. В обратную сторону время в пути может сократиться на 10 минут. Решение также коснется уменьшения времени полетов в Турцию.

До этого в РФ продлили ограничения на полеты в 11 южных городов РФ до 4 сентября. В список вошли аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

