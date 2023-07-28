Москвичей предупредили об ограничениях на "Шаболовской" из-за ремонта эскалатора

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С 31 июля по 31 октября на станции "Шаболовская" Московского метрополитена проведут ремонт эскалатора, из-за чего в утренние часы пик возможно изменение режима работы вестибюля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"При значительном увеличении пассажиропотока в утренние часы пик по рабочим дням станция может работать только для выхода. Для входа в метро используйте другую станцию", – говорится в сообщении.

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали пассажирам заранее планировать маршруты поездок.

Ранее в Москве досрочно завершили ремонт вестибюля станции метро "Сретенский бульвар". Обновленную станцию "Сретенский бульвар" подготовили к работе на пять дней раньше запланированного. В ходе работ специалисты покрасили свыше 5 тысяч квадратных метров поверхностей, обновили 250 метров кабельных линий и установили более 350 новых ламп.

