Движение ограничат в центре Москвы из-за заезда ГУМ-Авторалли

Движение на некоторых улицах в Москве в воскресенье будет ограничено или полностью перекрыто. Изменения связаны с проведением заезда "ГУМ-Авторалли". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
Так, с 5:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Ильинке. Ограничат движение и на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста. Изменения на этом участке будут действовать с 8:00 до 14:00.
Отмечается, что с 5:00 воскресенья до 3:00 понедельника будет недоступна для движения транспорта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Ранее стало известно о перекрытии движения по ряду улиц рядом со стадионом "Лужники" 29 июля. Ограничения связаны с концертом немецкой группы Rammstein.
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